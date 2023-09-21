Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:01

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeni avukatlık asgari ücret tarifesi değişti. Peki, Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar? 2023 Avukatlık ücret tarifesi ne kadar? Dava ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL. Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

DAVA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Dava ücreti 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.