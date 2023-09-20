YDS geç başvuruları ne zaman? 2023 YDS 2 başvuruları ne zaman yapılacak? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS2) geç başvuruları, sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YDS geç başvuruları ne zaman? 2023 YDS 2 başvuruları ne zaman yapılacak? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?
YDS 2 sınavına az bir süre kala, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar için geç başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. ÖSYM YDs takvimini yayınladı. Peki, YDS geç başvuruları ne zaman? 2023 YDS 2 başvuruları ne zaman yapılacak? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?
YDS 2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YDS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; YDS2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS/2 geç başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; Başvurularını henüz tamamlamamış adaylar, 20 Eylül sabah saat 10.00'dan itibaren geç başvurularını yapabilecek. Geç başvurular akşam saat 23.59'a kadar sürecek.
YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adayların YDS geç başvuru sınav ücreti olarak 260 lira ödemesi gerekiyor.
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