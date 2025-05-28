AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Peki, Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer kimdir? Faik Oktay Sözer kaç yaşında, nereli? Faik Oktay Sözer'in önceki görevleri neler?

FAİK OKTAY SÖZER KİMDİR?

1976 Trabzon doğumlu olan Sayın Faik Oktay Sözer, ilk ve orta öğrenimini Çayeli 9 Mart İlköğretim okulunda, lise tahsilini ise Çayeli Lisesinde tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde Lisans öğrenimine başladı ve 2000 yılında öğrenimini tamamlayarak başarıyla mezun oldu

Atatürk Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam ediyor.

İş hayatına Gümrük Müşavirliğinde başlayan Sözer, bir süre Maliye Bakanlığında uzmanlık yaptıktan sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam olarak göreve başladı.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra TODAİE' de kamu diplomasisi kursuna katılıp diploma alan Sözer, Rize Hemşin, Giresun Keşap, Trabzon Düzkoy, Artvin Murgul, Erzurum İspir ve İzmir Kınık ve Bursa Mudanya Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Sözer, İngilizce bilmektedir. Faik Oktay Sözer 2023 yılı Ağustos ayı itibari ile Beykoz Kaymakamı olarak atandı

Faik Oktay Sözer son olarak 28 Mayıs 2025'te Bilecik Valiliğine atandı.