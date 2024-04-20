Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşaa ettiği ve 6 Şubat depremlerinde 97 yurttaşın yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili ilk duruşma Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
5’i tutuklu 11 sanık projenin yönetmeliğe uygun olduğunu ifade etti ve kolon kesme iddialarını reddetti. Ancak binanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede bu iddialara ilişkin “yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği” ifadeleri yer almıştı.
Kolon kesme iddialarını kanıtlayacak statik projenin mahkemeye sunulduğu ortaya çıktı. Davaya eklenen bu statik projenin ardından mahkeme yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Duruşmada, tutuklu bulunan isimlerin tutukluluğunun devamına karar verildi ve dava temmuz ayına ertelendi.
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