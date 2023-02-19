Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi AKP'li Mehmet Özkan malzemeden çalmış
Hatay’da yerle bir olan ve yüzlerce kişiye mezar olan Özkan Golden City sitesini yapan Özkan Kardeşler İnşaat’ın sahibi Mehmet Özkan'ın firmasının apartmanların inşaatında uygunsuz malzemeler kullanıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur geçen günlerdeki yazısında, sık sık yurtdışı gezilerine çıkan, Çeşme’de tekne gezintileri yapan Özkan'ın, Hatay’da “Ali Dibo” çetesi olayında adı geçen ve rüşvet çarkının başındaki isimlerden biri olduğu söylenen Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve AKP Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile resimleri bulunduğunu yazmıştı.
'Depreme dayanıklı' denilerek satılan, fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Özkan City Blokları’nın inşaatında uygunsuz malzemeler kullanıldığı tespit edildi. Bilirkişi heyeti, yıkılan bloklarda 15 Şubat’ta yaptığı inceleme sonucunda binalarda kolon kesildiğini, ince demirler kullanıldığını ve beton kalitesinin kötü olduğunu ortaya çıkardı.
BirGün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre, birçok insanın ölümüne sebep olan Özkan City Blokları’nın sahibi, 2019'daki yerel seçimlerde Antakya Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olan Mehmet Özkan.
Bilirkişi raporunda özetle şu saptamalar aktarıldı:
*Bina bodrum katında yeterli mesafede kolon bulunmadığı gözlendiğinden geniş açıklıklar kazanmak amacıyla kolon kesildiği kanaati oluştu.
*Bu kanaati tespite dönüşterecek şekilde binada oturan veya yakınları olan sekiz kişi tarafından “bodrum katlarında geniş açıklıklar kazanmak amacıyla müteahhit firma yetkililerince kolon kesildiği yönünde” beyanda bulundukları, bu doğrultuda daha önceden imza topladıkları ifade edildiğinden, bu iddialar ile binanın yıkılış şekli birbirleriyle örtüştü.
*Zemin katın tamamen çöktüğü, üst katların kaldığı ve bodrumdaki kolon kesmelerinden dolayı binanın düşey olarak yattığı tespit edildi.
*Bu büyüklükteki bir yapı için daha kalın demir malzemenin kullanılması gerekirken kolon düşey demirlerinin ince olduğu saptandığından demir donatıları yetersiz bulundu.
*Betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olduğu, beton içerisindeki agrega boyutlarının standartlara uygun olmadığı görüldü.
*Betonun rengi ve yapısı itibariyle de ince ve uygun olmayan malzemenin kullanıldığı sonucuna varıldı.
*Kolon ve perdelerin binadan zemine aktarılan yükün fazlalığı ve 1. derece deprem bölgesinde yer alması göz önüne alındığında oldukça yetersiz kaldığı görüldü.
*Enkazdan karot örneğinin alındığı ve test için beton laboratuvarına gönderileceğinin aktarıldığı bilirkişi raporunun ‘sonuç’ bölümünde, şu ifadeler yer aldı:
*Demir donatılarının, ince demir kullanımı, demir bağ tellerinin eksik olması, kolon kiriş birleşimlerinde sıklaştırılmanın olmaması,
*Kolon üst ve alt uçlarındaki etriyelerin kırılmış olması, bu büyüklükteki bir yapı için şart olan çift etriyenin yapılmaması, perde ve kolon içlerinde de çirozların kullanılmaması, kolonlarda yatay çatlakların mevcut olması,
*Betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olması, beton içerisindeki agrega boyutlarının standartlara uygun olmaması, ayrıca beton rengi ve yapısı itibariyle de içerdiği ince malzemenin agrega granülometrisine uygun olmaması,
*Bina perde duvarlarının yeterince kalın olmaması ve 1. derece deprem bölgesinde yer alması göz önüne alındığında da yukarıda sayılan nedenlerle beraber binanın deprem yüklerine karşı gelemeyerek yıkıldığı sonucuna varılmıştır.
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