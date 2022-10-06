Yeni bir kriz mi geliyor: Libya ve Türkiye'nin imzaladığı Hidrokarbon Anlaşması nedir? Anlaşmaya hangi ülkeler tepki gösterdi?

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla Manguş ile düzenlediği toplantıda, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını söyledi. İşte, gündemdeki anlaşmanın ayrıntıları...

HİDROKARBON NEDİR?

Hidrokarbon, pek çok kişinin yabancı olmadığı petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri ifade etmektedir. Doğada sondaj çalışmaları ile elde edilebilen hidrokarbon türevleri, genellikle sıvı yakıtları nitelemek için kullanılmaktadır. LPG, benzin, motorin türevlerini piyasaya çıkartan hidrokarbon, petrol ürünü üretimi için kullanılıyor.

HİDROKARBON ANLAŞMASI NEDİR?

Hidrokarbon anlaşması, Türkiye ile Libya arasında yapılan bir enerji anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye, Libya'nın da kıta sahanlığını kullanarak petrol ve türevi olan hidrokarbon çıkarmak için uluslararası haklara sahip olacak.

ANLAŞMAYA HANGİ ÜLKELER TEPKİ GÖSTERDİ?



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya müdahale edemeyeceklerini söylemişti. Ancak, durum pek öyle olmadı. Yabancı yetkililer peşi sıra tepkili açıklamalar yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise muhtıra hakkında bir açıklamada bulunarak, "Yunanistan bölgede egemenlik haklarına sahip. Bu hakları uluslararası deniz hukukuna tam saygı çerçevesinde tüm yasal yollarla savunmayı amaçlıyoruz" denildi.



Yunanistan ve Türkiye arasında birçok konuda gerilimin arttığı bu dönemde imzalanan anlaşma, Miçotakis'i harekete geçirdi. Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına tepki gösteren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı açıklamada gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını belirtti.



Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger ise Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çıkarak “Yunanistan'a karşı yapılan bu anlaşmanın yasal bir hükmü yok” dedi.



Türkiye'yle imzalanan hidrokarbon anlaşması, iki ayrı hükümetin bulunduğu Libya içinde de ikiliklere yol açtı. Libya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Bleihik bir açıklama yaparak, "Dibeybe hükümetinin imzaladığı bu mutabakatın Libya devleti için bağlayıcı olmayacağını" vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile konu hakkında telefonda görüştüğünü ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Her iki bakanın da Trablus merkezli hükümetin herhangi bir uluslararası anlaşma ya da mutabakat muhtırası imzalama yetkisine sahip olmadığını belirtildi.