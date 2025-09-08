Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Peki, Yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı binası nerede? CHP İstanbul İl Başkanlığı binası nereye taşındı?

YENİ CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASI NEREDE?

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

CHP’nin yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.