Yeni çözüm süreci için toplanacak partiler çalışma yöntemi ve ad için salı gününü bekliyor: Belirsizlik komisyonu

Yeni çözüm süreci kapsamında kurulacak Meclis komisyonunun ilk toplantısı için salı günü beklenirken, adı bile henüz netleşmeyen komisyonun kuruluşuyla ilgili resmi bir yazı da olmadığı için adının ne olacağı, çalışma usulünün nasıl olacağı, toplantılarının tutanaklarının yayımlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. İktidar kanadından toplantının basına kapalı olacağı açıklamaları yapılırken, muhalefet temsilcileri de “Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı. Süreç Türkiye’den kaçırılmamalı” diyor. Komisyona üye veren partiler tüm belirsizliklerin ilk toplantıdan sonra netleşeceğini söylüyor.

Türkiye, yeni çözüm süreci kapsamında kurulacak Meclis komisyonuyla ilgili tartışmaları konuşurken; komisyonla ilgili pek çok belirsizlik ve soru işareti bulunuyor. İlk olarak komisyonun adının ne olacağıyla ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyona üye vermeleri için partilere gönderdiği yazıda komisyonun adı yer almıyor. İktidar kanadı bu yeni çözüm sürecini “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırırken, DEM Parti kanadı yaptığı açıklamalarla bu ismi eleştiriyor. MHP komisyon için “Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerirken, CHP kurmayları da komisyonda “demokrasi” vurgusu olması gerektiğini belirtiyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “negatif kavramlar taşıyan bir ismin doğru olmayacağını” belirterek “Terörsüz Türkiye” adını eleştiriyor. Tüm partilerin temsilcileri komisyonun adının konulması için salı günü yapılacak toplantıyı işaret ediyor.

ÇALIŞMA USULÜ NASIL OLACAK?

Komisyonla ilgili bir diğer belirsizlik ise çalışma usulünde görülüyor. Komisyonun kuruluşuna ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda alınan ya da Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar bulunmuyor. Komisyonun basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanaklarının yayımlanıp yayımlanmayacağı bilinmiyor. İktidar kanadından komisyonun basına kapalı olacağına yönelik açıklamalar yapılırken, komisyon toplantılarının tutanaklarının da paylaşılmayabileceği iddia ediliyor. Muhalefet partisi temsilcileri ise “Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı. Süreç Türkiye’den kaçırılmamalı” diyor. MİT Başkanı gibi özel konuklar geldiğinde yapılan toplantıların gizli olabileceği ancak bunun dışındaki toplantıların kamuoyuna açık olması gerektiği söyleniyor. Yine komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacağı belirtilse de bu çoğunluğun oranının ilk toplantıda netleşmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 51 kişilik komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını söylerken, muhalefet içinden 3’te 2 çoğunlukla karar alınmasını önerenler bulunuyor. Yine komisyonun çalışma kapsamı da tartışılıyor. İktidar kanadı, komisyonun sadece terör örgütü PKK’nin silah bırakması ve sürecin toplumsal psikolojisinin yönlendirilmesinde çalışacağını belirtiyor. CHP ise komisyonun çalışması için daha geniş bir kapsam öneriyor ve genel bir demokratikleşme paketinin bu komisyondan çıkması gerektiğini savunuyor. Komisyona üye veren partilerin temsilcileri, tüm bu belirsizlikler sorulunca ilk yapılacak toplantıyı işaret ediyor ve her şeyin ondan sonra netleşeceğini söylüyor.

CHP’liler, iktidar kanadı komisyonun çalışmalarını dar bir kapsama sokmaya çalışsa da katıldıkları toplantılarda geniş kapsamlı demokratikleşme önerilerini gündeme getireceklerini vurguluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da salı günü yapılacak toplantı öncesi hafta başında partilerin grup başkanvekilleriyle bir yemek yiyeceği ve bazı belirsizliklerin bu yemekte konuşulabileceği de söyleniyor.