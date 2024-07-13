Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 23:55

Güncelleme: 13.07.2024 - 23:55

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre çöp atan bir vatandaş sesler duyması üzerine konteynerin içine baktığında poşetin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

BANYODA DOĞURDU, ÇÖPE ATTI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni doğan bebeği çöp konteynerine bırakan kişinin anne Y.F.Ş. olduğu belirlendi. Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.F.Ş., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.