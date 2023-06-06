Yeni dönemin ilk kabine toplantısı başladı: İşte masadan ilk kare...

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:48

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanlarla yeni dönemin ilk kabine toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan ilk kez Saray'daki kabine toplantısında yer alıyor.

YENİ KABİNE İLE İLK KARE

Toplantı saat 15.10 itibarıyla başladı. Erdoğan ve yeni kabinesi ilk kez aynı masada fotoğraflandı.

MASADA HENGİ GÜNDEM MADDELERİ VAR?

Yeni kabinenin ilk toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin ilk toplantısında gündemde ekonomiye dair başlıkların olması bekleniyor.

Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli ikramiyesinde bir değişiklik olup olmayacağı gibi daha çok ekonomi başlıklarının kabinenin ilk toplantısında sıcak başlıklar olması bekleniyor.

ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in yeni döneme ilişkin sunum yapması bekleniyor. Toplantıda fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar, asgari ücret, memurların maaş artışı gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen taşerona kadro, seçim vaadi olarak açıklanan ev kadınlarına emeklilik, gençlere vergisiz elektronik eşya ve faizsiz evlilik kredisi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan, geçen hafta sonu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştü. Görüşmenin yansımalarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin gündeme gelmesi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sunum yapması bekleniyor.