Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün: Masada neler var?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:09

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde düzenlediği toplantıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ikinci kabinesini açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu.

Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLK TOPLANTI BUGÜN: İŞTE MASADAKİ GÜNDEM MADDELERİ

Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Yeni kabinenin ilk toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin ilk toplantısında gündemde ekonomiye dair başlıkların olması bekleniyor. Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli ikramiyesinde bir değişiklik olup olmayacağı gibi daha çok ekonomi başlıklarının kabinenin ilk toplantısında sıcak başlıklar olması bekleniyor.

ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in yeni döneme ilişkin sunum yapması bekleniyor. Toplantıda fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar, asgari ücret, memurların maaş artışı gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen taşerona kadro, seçim vaadi olarak açıklanan ev kadınlarına emeklilik, gençlere vergisiz elektronik eşya ve faizsiz evlilik kredisi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan, geçen hafta sonu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştü. Görüşmenin yansımalarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin gündeme gelmesi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sunum yapması bekleniyor.