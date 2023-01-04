"Yeni Evim Kampanyası" başvuru şartları nelerdir? Yeni Evim Kampanyası başlangıç tarihi ne, ödeme planı nasıl?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:17

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim Programı çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge'deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge'deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu belirterek, "Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır." dedi.

"YENİ EVİM KAMPANYASI" BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Yeni Evim Kampanyası ayrıntılarını şöyle sıraladı:

-Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. bölge illerinde en çok 2 milyon TL.

-Azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0,69’dan başlayacak.

-Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

-Yeni Evim Programı'ndan yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

-İlk üç yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üstlenecek, ilk üç sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

-İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yılda buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.

-Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunulacak.

-Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.

-Gayrimenkul sektöründeki fiyat artışları takip edilecek. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacak

-Alınan konutların beş yıl boyunca satılamayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ise, "Ülkemizin her yerinde bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalanmış yeni projelerden faydalanılabilecek" dedi:

"Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bu kampanya sayesinde milyarca liralık hacim ortaya çıkacak ve ekonomimizde de yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak" sözlerini ifade etti.

"YENİ EVİM KAMPANYASI" ÖDEME PLANI NASIL?



Kampanyada ilk 3 yıl hane halkı geliri de baz alınarak Hazine taksit desteği sağlayacaklarına aktaran Nebati, şu bilgiyi verdi:

"Bugün yüzde 1,20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Bu sistemle 0,69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. Hane halkı gelirini de 15 bin lira varsaydığımızda yüzde 30'luk bir ödeme payıyla konut sahibi oluyor. İkinci yıl bunu 5 bin 400'e çıkarıyoruz. Üçüncü yıl 6 bin 480 liraya çıkıyor. Bu ne demektir, kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konuta yerleşinceye kadar bütün yükünü almış oluyoruz. Vatandaş buraya sanki kira ödüyormuş gibi girmiş olacak. Kiracıysa da ödediği kira miktarı eve taşındıktan sonra onun hane gelirine eşitlendiği için çok ciddi şekilde ödeme kolaylığı sağlanmış olacak. 4'üncü yılda 10 bin 315 lira takside çıkıyor. Burada da azami yüzde 39, dünya standardı bunlardır, ödeme yapmaya başlıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak."

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?



"Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda başlangıç tarihi 16 Ocak olarak belirlendi.

