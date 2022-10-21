Bakan Murat Kurum 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi için tarih verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinin temel atılacağı tarihi açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temelinin atılacağı tarihi duyurdu.
Bakan Kurum, "25 Ekim'de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi.
Bakan Kurum'ın paylaştığı tabloya göre; Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.
25 Ekim’de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız.— Murat KURUM (@murat_kurum) October 21, 2022
Cumhurbaşkanımızla
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde
17 ilimizde 5 BİN 615 konutun
İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ.
Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz.
Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. ?? pic.twitter.com/TQtWrlQEq0
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'de artçı şok...
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'