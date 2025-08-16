Yeni evlenen çiftten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e destek

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 15 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne yönelik yapılan son operasyonda gözaltına alınmıştı. Piyalepaşa Mahallesi’nden Sinem ve Mert Odabaş çifti Beyoğlu Nikah Salonu’nda kıyılan nikah öncesi Beyoğlu Belediyesi’ne gelerek Güney’e destek mesajı verdi.

Belediye Başkanı İnan Güney’in halkın iradesini temsil ettiğini vurgulayan genç çift, “Bu zor günlerde yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Başkanımıza destek için geldik. İnşallah her şey güzel olacak. Pazartesi görevinin başına dönmesini bekliyoruz” dedi.

Genç çiftte mutluluklar dileyen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da Başkan İnan Güney’in Beyoğlu’nun evladı bir işçinin torunu olduğunu belirtti.