Yeni evli çiftin ocakta unuttuğu yemek yangın çıkardı!

İnegöl'de 1 hafta önce evlenen Suriye uyruklu çiftin evinde, mutfaktaki ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere müdahale etmek isteyen çiftten Hüseyin El Eskar yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 08:55
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında saat 23.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 1 hafta önce evlenen Suriye uyruklu Hüseyin el Eskar (28) ile Fatıma Eskar'ın (20) oturduğu evde, mutfaktaki ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, alevlere müdahale etmek isterken el ve ayaklarında yanıklar oluşan Hüseyin El Eskar ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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