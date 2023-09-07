Yeni görüntüler ortaya çıktı: İBB'den yürüyen merdiven sabotajına ikinci suç duyurusu
İBB'nin metro hatlarındaki yürüyen merdivenlere yönelik yapılan sabotajlara bir yenisi daha eklendi. İBB, rahat ve pişkin tavırları dikkat çeken kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Yandaş medyada yürüyen merdivenlerin 'bozulduğu' ile ilgili sık sık haber yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro hatlarında yeni bir sabotaj daha yapıldığı ortaya çıktı. İBB Haber sosyal medya sayfası tarafından yapılan paylaşımda, sabotaj görüntülerinde yer alan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Sosyal medyada yapılan paylaşımda yeni sabotaj görüntüleri de paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:
"İBB, metro istasyonlarında yürüyen bantlara ve merdivenlere zarar veren şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez suç duyurusunda bulundu."
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