Yeni görüntüler ortaya çıktı: İBB'den yürüyen merdiven sabotajına ikinci suç duyurusu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 19:44

Güncelleme: 07.09.2023 - 20:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro hatlarında yeni bir sabotaj daha yapıldığı ortaya çıktı. İBB Haber sosyal medya sayfası tarafından yapılan paylaşımda, sabotaj görüntülerinde yer alan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımda yeni sabotaj görüntüleri de paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İBB, metro istasyonlarında yürüyen bantlara ve merdivenlere zarar veren şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez suç duyurusunda bulundu."