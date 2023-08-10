Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:07

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:10

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever kimdir, nereli, kaç yaşında? Alper Tanrısever hangi görevlerde bulundu?

ALPER TANRISEVER KİMDİR?

9 Eylül 1976 tarihinde Ankara Kızılcahamam'da doğdu. İlk öğrenimini Zonguldak Alaplı'da ortaöğrenimini ise Kdz Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Kaymakam Adayı olarak atandı. Ankara Evren ve Afyonkarahisar İscehisar ilçelerinde Kaymakam vekili olarak çalıştı. İngiltere University of Exeter'de Sosyal Politika alanındaki Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Kaymakamlık Kursunu bitirdi.

Kastamonu Küre, Bingöl Kiğı, Konya Yunak, Erzurum Narman, Samsun Havza Kaymakamlıkları, Erzurum ve Kastamonu Vali Yardımcılığı yaptıktan sonra Adana İmamoğlu ilçesine atandı. 14 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, 2020/362 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ankara'ya atandı.