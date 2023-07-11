Yeni Gün Haber Ajansı'nın yeni yönetimi belli oldu

Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayın Anonim Şirketi'nin yeni yönetimi, 06.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:27
Yeni Gün Haber Ajansı'nın yeni yönetimi belli oldu
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Cumhuriyet Gazetesi'ni yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayın Anonim Şirketi'nin yeni yönetimi, 06.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda belirlendi.

Yapılan genel kurul sonucunda yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Alev Coşkun (Başkan) 

Osman Gölcük (Başkan Vekili) 

Özlem Yüzak Bursalı

Osman Selçuk Özer

Ahmet Oruçoğlu

Kamuoyuna duyurulur. 


Alev Coşkun Yeni Gün Haber Ajansı Genel Kurul Cumhuriyet Gazetesi

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