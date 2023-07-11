Yeni Gün Haber Ajansı'nın yeni yönetimi belli oldu
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayın Anonim Şirketi'nin yeni yönetimi, 06.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda belirlendi.
Cumhuriyet Gazetesi'ni yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayın Anonim Şirketi'nin yeni yönetimi, 06.07.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda belirlendi.
Yapılan genel kurul sonucunda yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu:
Alev Coşkun (Başkan)
Osman Gölcük (Başkan Vekili)
Özlem Yüzak Bursalı
Osman Selçuk Özer
Ahmet Oruçoğlu
Kamuoyuna duyurulur.
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