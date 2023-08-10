Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:16

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:16

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Çelik hangi görevlerde bulundu?

ALİ ÇELİK KİMDİR?

Ali Çelik, 1976 yılında Uşak'ta doğdu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 10 Haziran 2020'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kütahya valisi olarak atandı. 18 Haziran 2020'de göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığına geçti. Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık görevine atanmasıyla Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 2010-2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 2017-2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.