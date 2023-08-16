Yeni Havalimanı Metro Hattı inşaatında grev sürüyor!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:06

Güncelleme: 16.08.2023 - 13:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cengiz İnşaat – Kolin – Kalyon – Özgün Yapı ortaklığında yürütülen Halkalı İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı inşaatında çalışan işçiler, ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alma ve yaşanabilir ücret talebiyle dün iş bırakma eylemine başladı.

Bugün eylemlerinin ikinci gününde olan İnşaat-Sen üyesi işçiler, temmuz ayında asgari ücrette yüzde 30'luk artış olmasına karşın, kendilerine ortalama yüzde 26 zam yapıldığını belirterek bunu kabul etmediklerini söylediler. Ödenmeyen fazla çalışma ücretleri dahil haklarını alana kadar iş başı yapmayacaklarını belirten işçiler, bu eylem nedeniyle herhangi bir işten çıkarma olması halinde de grevlerini sürdüreceklerini söylediler.

"KÜFÜR GİBİ ÜCRETLER"

"Bize verilen ücret bize hakaret, küfür gibi. Yeraltında çalıştığımız halde yer üstünde çalışıyormuşuz gibi ücret veriliyor. Ayrıca biz ayın 28 günü çalışıyoruz. Bu mesai ücretlerimiz de verilmiyor. Bizim tek talebimiz insanca yaşama ücreti ve en azından bir muhatap bulmak" diyen işçiler, grev kararlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Biz HYH Metro çalışanları olarak maaş artış oranının adil ve insanca yaşamaya yetecek nitelikte olmadığı kanaatindeyiz. Talebimiz, artış oranının tüm birimler ve ayrım yapılmaksızın tüm çalışanlar için yüzde 75 oranında olmasıdır. Çalıştığımız günden bugüne kadar hak ettiğimiz halde bordro hilesi yapıldığı için tam olarak ödenmeyen fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil (UGBT) alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz. Ayrıca iş yerinde çalışanlar arasında ücret ve zam hususlarında ayrımcılık yapıldığından, ayrımcılık tazminatını talep etme haklarımızı da saklı tutuyoruz.

Tüm birimler söz konusu taleplerde ortaklaşmıştır, ayrıca taleplerimiz gerçekleşinceye kadar çalışmayacağımız hususunu tarafınıza bildirme zarureti hasıl olmuştur. Bu hak talebi sürecinde bir personelin dahi işten çıkarılması durumunda iş bırakma haklı eylemimiz devam edecektir."