Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi: 'Saray'a gidip Erdoğan'la görüştü

01 Aralık 2021 Çarşamba, 10:26

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV'de katıldığı Kayda Geçsin programında Lütfi Elvan'ın bakanlıktan alınacağı iddialarına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

"KABUL ETMEMİŞ"

Ağırel, Saray'ın Elvan'ın yerine atamak istediği ismin, Berat Albayrak'ın tez danışmanı olan Erişah Arıcan olduğu ancak Arıcan'ın, Saray'a gidip AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, sağlık sorunları nedeniyle görevi geri çevirdiğini söyledi.