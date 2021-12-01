Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi: 'Saray'a gidip Erdoğan'la görüştü
Gazeteci Murat Ağırel, Lütfi Elvan'ın yerine Berat Albayrak'ın tez danışmanı olarak bilinen Erişah Arıcan'ın atanması için Saray'dan teklif gittiğini açıkladı.
Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV'de katıldığı Kayda Geçsin programında Lütfi Elvan'ın bakanlıktan alınacağı iddialarına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.
"KABUL ETMEMİŞ"
Ağırel, Saray'ın Elvan'ın yerine atamak istediği ismin, Berat Albayrak'ın tez danışmanı olan Erişah Arıcan olduğu ancak Arıcan'ın, Saray'a gidip AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, sağlık sorunları nedeniyle görevi geri çevirdiğini söyledi.
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