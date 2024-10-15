Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:42

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:42

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen banka numaralarına benzeyen bir hattan aranarak dolandırıldı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Özgen'i ikna edip ünlü sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, nereli, kaç yaşında?

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Canan üniversite eğitimini Faculty of Mines Istanbul Technical University'de tamamlamıştır. 2020 yılında Erden Eryüz ile dünya evine girdi. Cansu Canan Özgen birçok kanalda program sunuculuğu yapmıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır. Cansu Canan, Osmanlı'nın Şifreleri ve Dalgakıran isimli kitapların yazarıdır.