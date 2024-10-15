Cansu Canan Özgen kimdir, nereli, kaç yaşında?
Televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen'in kim olduğu araştırılıyor. Yaşadığı dolandırıcılık olayıyla gündeme gelen ünlü sunucu Cansu Canan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen banka numaralarına benzeyen bir hattan aranarak dolandırıldı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Özgen'i ikna edip ünlü sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, nereli, kaç yaşında?
CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?
Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Canan üniversite eğitimini Faculty of Mines Istanbul Technical University'de tamamlamıştır. 2020 yılında Erden Eryüz ile dünya evine girdi. Cansu Canan Özgen birçok kanalda program sunuculuğu yapmıştır.
Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır. Cansu Canan, Osmanlı'nın Şifreleri ve Dalgakıran isimli kitapların yazarıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketinde tek cevap!
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'