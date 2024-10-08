Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı: Protokolde karşılandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, bugün İstanbul Adliyesi'ndeki görevine başladı.

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı: Protokolde karşılandı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:16

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, dün HSK’ya veda etmişti. Akın Gürlek bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Başsavcılık görevine başladı.

Adliyenin A Protokol Kapısı'nda karşılanan Başsavcı Akın Gürlek'e Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun çiçek takdim etti. 

Karşılamaya; Başsavcı vekilleri Mehmet Ali Kurt, Ercan Devrim, Hacı Hasan Bölükbaşı, Güngör Karakoç, Bülent Başar, Abdullah Akın Çiçek, Abdurrahman Üşenmez, Gökhan Şen ve Orhan Aydın ile HSK kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki Başsavcı vekilliği görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yine Başsavcı Vekili olarak atanan Can Tuncay ve bazı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları katıldı.


Etiketler: #Akın Gürlek #İstanbul Başsavcılığı #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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