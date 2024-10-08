Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı: Protokolde karşılandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, bugün İstanbul Adliyesi'ndeki görevine başladı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, dün HSK’ya veda etmişti. Akın Gürlek bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Başsavcılık görevine başladı.
Adliyenin A Protokol Kapısı'nda karşılanan Başsavcı Akın Gürlek'e Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun çiçek takdim etti.
Karşılamaya; Başsavcı vekilleri Mehmet Ali Kurt, Ercan Devrim, Hacı Hasan Bölükbaşı, Güngör Karakoç, Bülent Başar, Abdullah Akın Çiçek, Abdurrahman Üşenmez, Gökhan Şen ve Orhan Aydın ile HSK kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki Başsavcı vekilliği görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yine Başsavcı Vekili olarak atanan Can Tuncay ve bazı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları katıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Günlerdir kayıptı, balıkçılar midesinden çıkardı!
- AKP ve CHP oylarında dikkat çeken düşüş
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- Partisinin kuruluş tarihi belli oldu: Akşener'den mesaj
- Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi
- İstismara uğrayan Sıla bebekten acı haber...
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı