Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:11

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:11

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Engin Sarıibrahim hangi görevlerde bulundu?

HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM KİMDİR?

1975 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini memleketi Rize Çayeli Dokuz Mart İlköğretim Okulu'nda, Ortaöğrenimini Çayeli Ortaokulu ve Çayeli Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini 2000 yılında tamamladı.

İçişleri Bakanlığının 2000 yılı Ekim ayında açtığı yazılı sınavı ve sonrasında sözlü sınavı kazanarak 2001 yılında Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Sırasıyla; Çanakkale-Yenice Kaymakamlığı, Ağrı-Hamur Kaymakamlığı, Erzurum-İspir Kaymakamlığı, Yozgat-Akdağmadeni Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atandı. 10.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 31151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Iğdır Valisi olarak atandı.