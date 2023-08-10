Yeni Sinop Valisi Mustafa Özarslan kimdir? Mustafa Özarslan kaç yaşında, evli mi?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:00

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Mustafa Özarslan, Sinop'un yeni valisi oldu. Mustafa Özarslan 'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MUSTAFA ÖZARSLAN KİMDİR?



Mustafa Özarslan, 1968 yılında Adana İlinin Kozan İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan(1988)

Kaymakam Özarslan sırasıyla;

Adana Kaymakam Adaylığı (1989 - 1992)

Çanakkale Bozcaada Kaymakamlığı (1992 - 1994)

Artvin Murgul Kaymakamlığı (1994 - 1996)

Van Muradiye Kaymakamlığı (1996 - 1999)

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı (1999 - 2004)

Aydın Koçarlı Kaymakamlığı (2004 - 2007)

Giresun Vali Yardımcılığı (2007 - 2008)

Trabzon Sürmene Kaymakamlığı (2008 - 2012)

Mersin Yenişehir Kaymakamlığı (2012 - 2017)

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı (2017 - 2022) görevlerinde bulundu.

İngiltere Margate College'de İngilizce dil eğitimi aldı (1991). İngiltere'de Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı (2001). Van 100.Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyoloji alanında ikinci yüksek lisansını yaptı (2002). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Doktora programını tamamladı (2010).

Emirdağ, Koçarlı ve Sürmene Belediye Meclislerince verilmiş 3 (üç) adet “Fahri Hemşehrilik Beratları” aldı.

İl Valilerince 20 (yirmi) adet “Takdirname/Başarı Belgesi” aldı.

Bakanlar tarafından 1 (bir) adet “Takdirname” ve 1 (bir) adet “Teşekkürname” verildi.

Türk İdareciler Derneğince 3 (üç) adet "Teşekkürname" aldı.

Trabzon İl Özel İdaresince, 04/06/2010 tarihli birleşiminde 20/10-164 nolu karar sayısı ile Sürmene’de gerçekleştirdiği “Akıllı Sınıflar Projesi” nedeniyle teşekkür edilerek onurlandırılmıştır.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneğince (HASUDER) "Halk Sağlığı Dostu Yönetici Ödülü" verildi.

Sabancı Vakfı tarafından, Sürmene’de uyguladığı “Akıllı Sınıflar Projesi” nedeniyle Türkiye'nin " Fark Yaratan'ı " seçildi (2011).

2 Ağustos 2022 Tarihli ve 31924 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı' na ait atama kararı ile Nilüfer Kaymakamlığına atanan Dr. Mustafa Özarslan, 26.08.2022 tarihinde görevine başladı

MUSTAFA ÖZARSLAN EVLİ Mİ?

Evli ve 2 çocuk babası olup, yabancı dili İngilizcedir.





