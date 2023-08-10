Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:47

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kimdir, nereli, kaç yaşında? Mükerrem Ünlüer hangi görevlerde bulundu?

MÜKERREM ÜNLÜER KİMDİR?

Mükerrem Ünlüer, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1989-1992 yılları arasında Erzurum kaymakam adaylığı yaptı. Daha sonra sırasıyla Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Elazığ ilinin Palu ilçesinde, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (2003-2007), Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (2007-2012) ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği (2012-2013) görevlerini yürüttü. Bir yıl süreyle İngiltere’de eğitim aldı. 26 gün süren Japonya’da Afet yönetim Kursu ve İçişleri bakanlığının düzenlemiş olduğu çok sayıda Mülki İdare seminerlerine katıldı. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisansüstü eğitimini tamamladı. Görev yaptığı süre içerisinde 9 adet takdirname 1 adet Teşekkür Belgesi almış ve 1 kez de maaş ödülü ile ödüllendirilmiştir. 2 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Bayburt Valiliği görevine atandı. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile merkez valiliğine atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ünlüer, 26 Eylül 2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı. 7 Mart 2015 -28 Ağustos 2015 tarihleri arasında vekaleten İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.