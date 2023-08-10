Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:20

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:20

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Kars Valisi Ziya Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? Ziya Polat hangi görevlerde bulundu?

ZİYA POLAT KİMDİR?

Ziya Polat 20 Temmuz 1973 tarihinde İzmit’te doğdu. Orta öğretimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisans eğitimini İngiltere’nin Nottingham şehrinde, Nottingham Üniversitesinde tamamladı. 86. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile bitirerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında ‘Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi’ konulu Yüksek Lisans yaptı.

Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı, Bursa Kestel ve Ankara Mamak ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Vali Ziya Polat, 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valisi olarak göreve başladı.