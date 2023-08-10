Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:29

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:29

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Kastamonu Valisi Meftun Dallı kimdir, nereli, kaç yaşında? Meftun Dallı hangi görevlerde bulundu?

MEFTUN DALLI KİMDİR?

Meftun Dallı, 1966 yılında Sinop Boyabat'ta doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. İngiltere’de Torquay ve Southampton’da bir yıl yabancı dil eğitimi aldı (1989-1990) ve Nottingham Üniversitesi Siyasî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

İsveç’te, ISO 14000 Çevre Yönetimi ve Standartları (2004), Portekiz’de Terörle Mücadele ve AB İnsan Hakları Uygulamaları (2007), Türkiye’de çeşitli zamanlarda kamu yönetimi, güvenlik, insan hakları, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, çevre, halkla ilişkiler, AB fonlarının etkin kullanımı konulu kurs ve programlara katıldı.

1986-1988 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İdarî ve Malî İşler Dairesi’nde memurluğu, 1989 yılında Trabzon ili Tonya ilçesi Kaymakam Vekilliği, 1991-1993 yıllarıarasında Karaman ili Başyayla ilçesi Kaymakamlığı, 1993- 1995 yılları arasında Ağrı ili Diyadin ilçesi Kaymakamlığı, 1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, 1998-2003 yılları arasında Karaman Vali Yardımcılığı, 2003-2007 yılları arasında Yozgat ili Sorgun ilçesi Kaymakamlığı, 2006 yılında Birinci Sınıf Mülkî İdare Amiri oldu.

Meftun Dallı; Ankara ili Çubuk ilçesi Kaymakamlığı, Ankara ili Yenimahalle ilçesi Kaymakamlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı, İstanbul ili Maltepe ilçesi Kaymakamlığı, Kocaeli ili Derince Kaymakamlığı yaptı.