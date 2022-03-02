Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte gerekli belgeler

02 Mart 2022 Çarşamba, 16:38

Yeni kimlik kartı başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu aldıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlamak ortalam 20 dakika sürüyor. Başvuru esnasında, HAVELSAN'ın geliştirdiği yerli parmak izi tanıma sistemiyle vatandaşların parmak izi alınıyor. Eski kimlik kartlarından yeni çipli kimlik kartlarına geçilmesi işlemi, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde 2017 yılında başladı. Eski nüfus cüzdanlarının yerini alacak kimlik kartları, çipli olmaları dolayısıyla daha güvenli olacak. Öte yandan resmi işlemlerde kimlik kartı sahibine dair daha fazla detay barındırabilecek.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Eski kimlik yenileme başvurusu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr web sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik yenilemek için randevu temin edebilir.

randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın.



Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' seçeneğini seçerek randevu alma işlemine devam edin.

Ardından açılan ekranda gerekli bilgileri doldurun. Daha sonra randevu almak istediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, geçici kimlik belgesi gibi üzerinde TC kimlik numarası yer alan resmi bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmek gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde fotoğraf çekilmediğini belirtelim.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Yeni çipli kimlik kartı almak için 37,5 TL ödemek gerekiyor. Online yapılan ödemeler, nüfus müdürlüğünün sisteminde görünüyor. Fakat nüfus müdürlüğüne giderken ödemenin yapıldığına dair makbuzu yanınızda bulundurmanızda fayda var.

Kimlik yenileme ücret tarifrsi 2022 yılında şöyle belirlendi:

* Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

* Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

* Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL

* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NASIL VE NEREYE ÖDENİR?

Kimlik yenileme ücreti 5 farklı şekilde yatırılabilir:

* Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden

* Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla

* Gelir İdarisi Başkanlığı'na ait internet sayfasından

* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr ve alo199.nvi.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan

* PTT şubelerinden

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski nüfus cüzdanları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra geçerli olmayacak. Fakat kimlik yenileme işlemleri yapılmaya devam edecek. Yenileme işlemlerinin son tarihi için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yeni çipli kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenmesi gerekecek.

YENİ KİMLİK KARTI KAÇ GÜNDE GELİR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı, kişinin beyan ettiği adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim ediliyor. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanıyor.