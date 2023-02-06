Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi.
Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Malatya’da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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