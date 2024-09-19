Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 16 ile yeni vali atandı. Kararname ile 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan oldu. Peki, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan kaç yaşında, nereli?
Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan oldu. Peki, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Murat Sefa Demiryüre kaç yaşında, nereli?
VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?
Vahdettin Özkan, 1968 yılında Muş’ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatına, 2002 yılında Kalkınma Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Evli ve iki çocuk babası olan Özkan, kariyerine 1990 yılında Bingöl’de kaymakam adayı olarak başladı.
GÖREV GEÇMİŞİ
Özkan’ın kariyeri boyunca üstlendiği görevler şu şekildedir:
Kütahya OSB Akademi'de "Duygusal Zeka ve Mikro Mimik" eğitimi gerçekleşti
Kütahya OSB Akademi'de "Duygusal Zeka ve Mikro Mimik" eğitimi gerçekleşti
1990-1993: Kaymakam Adayı (Bingöl)
1993-1995: Erzurum Ilıca Kaymakamı
1995-1997: Van Bahçesaray Kaymakamı
1997-2000: Van Vali Yardımcısı
2000-2002: OHAL Bölge Vali Yardımcısı
2002-2003: Koordinatör Vali Yardımcısı
2003-2004: Diyarbakır Vali Yardımcısı
2004-2005: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı
2005-2006: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri
2006-2007: Mülkiye Başmüfettişi
2010-2013: Şırnak Valisi
2013-2016: Isparta Valisi
2016-2020: Kahramanmaraş Valisi
2020: 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olarak atanmıştır.
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