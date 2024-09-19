Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:52

Güncelleme: 19.09.2024 - 09:52

Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan oldu. Peki, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Murat Sefa Demiryüre kaç yaşında, nereli?

VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?

Vahdettin Özkan, 1968 yılında Muş’ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatına, 2002 yılında Kalkınma Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Evli ve iki çocuk babası olan Özkan, kariyerine 1990 yılında Bingöl’de kaymakam adayı olarak başladı.

GÖREV GEÇMİŞİ

Özkan’ın kariyeri boyunca üstlendiği görevler şu şekildedir:

Kütahya OSB Akademi'de "Duygusal Zeka ve Mikro Mimik" eğitimi gerçekleşti

Kütahya OSB Akademi'de "Duygusal Zeka ve Mikro Mimik" eğitimi gerçekleşti

1990-1993: Kaymakam Adayı (Bingöl)

1993-1995: Erzurum Ilıca Kaymakamı

1995-1997: Van Bahçesaray Kaymakamı

1997-2000: Van Vali Yardımcısı

2000-2002: OHAL Bölge Vali Yardımcısı

2002-2003: Koordinatör Vali Yardımcısı

2003-2004: Diyarbakır Vali Yardımcısı

2004-2005: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı

2005-2006: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri

2006-2007: Mülkiye Başmüfettişi

2010-2013: Şırnak Valisi

2013-2016: Isparta Valisi

2016-2020: Kahramanmaraş Valisi

2020: 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olarak atanmıştır.