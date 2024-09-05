Yeni müfredat için hazırlanan kitaplarda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” için hazırladığı yeni ders kitaplarının içerikleri ortaya çıktı. Yeni öğretim izlencesi bu eğitim öğretim döneminde okulöncesi, 1., 5. ve 9. sınıfta uygulanmaya başlanacak. Yeni müfredatın ders kitaplarında; dinsel öğelerin ve AKP propagandasının ağırlık kazandığı görüldü.

‘DOĞAL SÜREÇ’

Bakanlık, 9. sınıf tarih dersinin hedefleri arasına, “Türk-İslam medeniyetinin temel referansları olan milli ve manevi değerlerin uygulamalı olarak verilmesi esas alınmıştır” ifadesini eklemişti.

Bu hedefle hazırlanan ders kitabında Türklerin İslamiyete geçişi hakkında şu ifadelere yer verildi: “Türkler, kılıç zoruyla değil kendi istek ve iradeleriyle doğal bir geçiş süreci içinde İslamiyeti benimsemiştir. Ayrıca Gök Tanrı dini ile İslamiyet arasında benzerlikler bulunması ve İslamiyetin Türk mizacına uygun olması da bu süreci kolaylaştırmıştır. Nitekim İslamiyet, Türklerin milli benliklerini korumalarında önemli rol oynamıştır.”

15 TEMMUZ ÖNE ÇIKTI

Yeni öğretim izlencesine uygun hazırlanan 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde ise Nurullah Genç’in “15 Temmuz Destanı” adlı şiiri örnek metinler arasına kondu. Öğrencilerden söz konusu şiir ile İstiklal Marşı’nın karşılaştırılması istendi. Kitapta, “İstiklal Marşı ve 15 Temmuz Destanı adlı şiirleri vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük temaları bağlamında karşılaştırınız” dendi.

KAYNAK OKÇULUK VAKFI

9. sınıf tarih dersinin içeriğinde Orta Asya Türklerinin konar göçer toplum yapısına da değinildi. Türklerin savaşçı, aile yapısına önem veren, kadının ailede erkekle eşit hakka sahip olduğu belirtildi. Türklerin savaşta okçuluğa önem verdiği de aktarıldı. Kaynakçada okçuluk için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı’nın “Okla Yükselen Millet: Türklerde Ok ve Okçuluk” kitabı yer aldı.

FENDE DİNİ BAYRAM

Yeni kitaplardaki din ağırlığı 5. sınıf fen bilgisi ders kitabında da görüldü. Söz konusu dersin kitabındaki etkinlikler arasında ramazan ayı ve dini bayramlar da yer aldı. Kitapta çocuklardan; “‘Ramazan ayı ve dinî bayramların tarihleri, gök cisimlerinden hangisinin hareketine göre belirlenmektedir’ sorusunun yanıtının araştırılması ve arkadaşlarıyla paylaşılması” istendi.

