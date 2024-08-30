Dersimiz Atatürk filminin konusu ne? Dersimiz Atatürk filminin oyuncuları kim?
Dersimiz Atatürk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dersimiz Atatürk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dersimiz Atatürk filminin konusu ne? Dersimiz Atatürk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dersimiz Atatürk filminin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor. Filmin senaristliğini Turgut Özakman üstleniyor. Peki, Dersimiz Atatürk filminin konusu ne? Dersimiz Atatürk filminin oyuncuları kim?
DERSİMİZ ATATÜRK FİLMİNİN KONUSU NE?
İlkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğun, Atatürk'ü daha iyi anlamaları için verilen ödevle başlar. Bu ödev onlar için Atamızın yaşamına ve Ülkemizin Kurtuluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan çocuklardan birinin ödüllü tarihçi "Dede"sidir. Ama bu "Dede" diğer tarihçilere hiç benzememektedir. O, tarihi sıkıcı bir geçmiş olarak anlatmaktan çok uzaktır sanki fantastik bir dünyanın tarihçisidir. Çocuklara Mustafa Kemal'in çocukluğunu, okul hayatını, askerlik kariyerini anlatır. Onları Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerine götürür, dünyada eşi görülmemiş bir direniş gösteren Türk halkının eşsiz kahramanlarıyla tanıştırır. Cumhuriyetin kuruluşuyla yoktan var edilen ülkenin emeklerini ve Ata'nın hayran olunası insani özelliklerini bazen canlandırmalar, bazen de tarihten gelen fotoğraf ve videolarla öğretir.
DERSİMİZ ATATÜRK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Çetin Tekindor
Doğa Rutkay
Bülent Emin Yarar
Şahin Sekman
Canan Hoşgör
Tolga Savacı
Batuhan Karacakaya
Sinem Öztürk
Mehmet Auf
Nilgün Kasapbaşoğlu
Deniz Konuk
Uğur Dündar
Fırat Can Aydın
Adem Yavuz Özata
Miray Daner
DERSİMİZ ATATÜRK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dersimiz Atatürk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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