Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:25

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:25

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Muş Valisi Avni Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Avni Çakır hangi görevlerde bulundu?

AVNİ ÇAKIR KİMDİR?

Avni Çakır, 1968 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Selendi ve Kıbrısçık ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Akıncılar, Akyaka ve Çayıralan ilçelerinde Kaymakamlık görevinde bulundu. 2002 yılında Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliği görevini yürütmüştür. 10 Haziran 2020'de Kastamonu valiliğine atanmıştır. 17 Haziran 2020 tarihinde göreve başlamıştır.

Aynı zamanda Türk İdareciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.