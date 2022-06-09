Yeni okul ihaleleri iptal olurken var olanlar ise tel tel dökülüyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Türk Lirası’nın yüksek değer kaybı nedeniyle okul ihaleleri bir bir iptal olurken bazı okullarda da tavanların çökmeye başladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet; Türk Lirası’nın yüksek değer kaybı ve dövizdeki artışla nedeniyle 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında 183 okul yapımını kapsayan toplam 114 ihalenin “istekli bulunmaması” veya “tekliflerin yüksek olması” gerekçeleriyle iptal edildiğini gündeme getirdi. Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle yeni okul yapımı zora girerken mevcut okulların da “döküldüğü” ortaya çıktı. Kadem Özbay, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki yıl önce yapılan Dumlupınar İlkokulu’nun tavanındaki sıvaların, ders sırasında öğrencilerin üstüne düştüğünü söyledi. Okulun “korku filmi setine döndüğünü” kaydeden Özbay, “Çocuklar deprem olduğunu sanarak sıraların altına saklanmış” dedi.

"DERİN ÇATLAKLAR"

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Beş Eylül Ortaokulu’nun bir binasında da yıkılma riskine karşın eğitime devam edildiğini kaydeden Özbay, “Temsilciliğimiz, kolonlarında derin çatlaklar olan, sürekli boya ve sıva kusan bu binada eğitim gören 300 öğrenci ile eğitim emekçilerinin hayatlarının risk altında olduğu konusunda milli eğitim müdürlüklerini defaten uyarmışsa da henüz oralı olan çıkmadı. Ülkede ucuz olan tek şeyin insan hayatı olduğu gerçeği ne yazık ki okullarımızda da kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.