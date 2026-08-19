YENİ Parti kurmayları, Menderes seçimlerini değerlendirdi: ‘CHP’nin Cumhur’la ittifakının ifşası’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün Meclis’te partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda partinin devam eden kongre ve kuruluş hazırlıkları, üyelik çalışmaları ele alındı. Eylül ayına kadar tüm il ve ilçelerde örgütlenme çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirten kurmaylar, sonrasında da saha çalışmalarına başlamak istediğini aktardı. Yine partinin devam eden saha çalışmaları kapsamında YENİ Parti lideri Özel’in bu hafta Kocaeli ve Sakarya’ya gideceği belirtildi. Partinin genel merkezinin ise 30 Ağustos’ta açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

300 BİN ÜZERİNDE ÜYE

Toplantı sonrası açıklama yapan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partiye yapılan üyelik başvurularıyla ilgili bilgi verdi. İnternetten başlatılan üyelik süreci sonrası bir haftada 125 bin yeni üye kabul ettiklerini belirten Emre “125 bin kişi düzenli aidat vermek üzere partimize üye oldular” dedi. Emre ayrıca, partiye şu ana kadar toplam 300 binin üzerinde üye kaydedildiğini aktardı. YENİ Parti’ye katılan belediye sayısının da 236’ya çıktığını söyleyen Emre, bu sayının artmasını beklediklerini de belirtti.

‘BİZ KAZANDIĞIMIZ İÇİN HEDEFİZ’

Açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre, Menderes Belediyesi seçimlerinde YENİ Parti ve CHP arasında yaşanan gerilim sonrası belediyenin AKP’ye geçmesine ilişkin “Butlan kararının Saray işbirliğiyle gerçekleştiğini ve Cumhur İttifakı’na eklemlenme için olduğunu ifade etmiştik. Etimesgut ve Menderes’te gördüğümüz; CHP’de görev yapan üyelerin oy vermesi sonucu belediye iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında, Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak ilerliyorlar” dedi.

İleride başka belediyelerde bu sorunun yaşanmaması için CHP ile görüşüp görüşmeyecekleri sorulan Emre “Biz butlanı muhattap almayız. Polemiğe girmeyiz” dedi. Emre, Menderes’te yaşanını “ittifakın ifşası” olarak tanımlayarak, CHP’den seçim sonrası gelen “Olayın sorumlularıyla ilgili disiplin işlemi uygulanacak” açıklamalarına karşı “İfşadan sonra yapılan açıklamaların kıymeti yoktur” dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü’nün “Seçim kaybetmeye alışacaksınız” sözleri de sorulan Emre “Biz kaybetmemek üzere yola çıkanlarız. Daha önce kazandığımız için hedefiz. Kazandığımız iradeyi tanımayan bir iktidar olduğu için hedefiz” değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL RİSKİ

Emre, Menderes’te yaşananların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olması ihtimaline ilişkin de “Yok diyemem. Maalesef işbirliği içinde hareket edenler çıkıyor. Bunu yapanlar tarih önünde mahkum olacaklar. Bu ihtimallere göre çalışıyoruz, planlıyoruz ama böyle bir ihtimal yok diyemeyiz” yorumunu yaptı.