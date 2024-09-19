Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir? Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 16 ile yeni vali atandı. Kararname ile 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir? Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli?
Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir? Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli?
RAHMİ DOĞAN KİMDİR?
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlköğrenimini Danişment İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini ise Sivas İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giren Doğan, 1991 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğü'nde memur olarak çalışma hayatına başladı.
1994 yılında Sivas Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. Adaylık sürecinde, 8 ay boyunca İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi alarak mesleki incelemelerde bulundu. Meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunan Rahmi Doğan, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
Görev aldığı pozisyonlar sırasıyla şunlardır:
1992-1994: Sivas Belediyesi
1994-1995: Sivas Kaymakam Adaylığı
1995-1996: Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği
1997-1999: Tokat Başçiftlik Kaymakamlığı
1999-2001: Kilis Elbeyli Kaymakamlığı ve Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği
2001-2003: Kilis Vali Yardımcılığı
2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü
2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekilliği
2008-2013: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı
2013: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği (5 ay)
2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2015-2016: İller İdaresi Genel Müdürlüğü
2016-2018: Kars Valiliği
2018-2023: Hatay Valiliği
DEPREMZEDELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat depremlerinde sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suç duyurusu işleme alınmadı. Aynı günün gecesinde Doğan’ın Sakarya Valiliğine atanması, kamuoyunda dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.
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