Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:17

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:17

Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir? Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli?

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlköğrenimini Danişment İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini ise Sivas İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giren Doğan, 1991 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğü'nde memur olarak çalışma hayatına başladı.

1994 yılında Sivas Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. Adaylık sürecinde, 8 ay boyunca İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi alarak mesleki incelemelerde bulundu. Meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunan Rahmi Doğan, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Görev aldığı pozisyonlar sırasıyla şunlardır:

1992-1994: Sivas Belediyesi

1994-1995: Sivas Kaymakam Adaylığı

1995-1996: Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği

1997-1999: Tokat Başçiftlik Kaymakamlığı

1999-2001: Kilis Elbeyli Kaymakamlığı ve Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği

2001-2003: Kilis Vali Yardımcılığı

2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü

2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekilliği

2008-2013: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

2013: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği (5 ay)

2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2015-2016: İller İdaresi Genel Müdürlüğü

2016-2018: Kars Valiliği

2018-2023: Hatay Valiliği

DEPREMZEDELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat depremlerinde sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suç duyurusu işleme alınmadı. Aynı günün gecesinde Doğan’ın Sakarya Valiliğine atanması, kamuoyunda dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.







