Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:03

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:03

Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş oldu. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir? Aydın Baruş kaç yaşında, nereli?

AYDIN BARUŞ KİMDİR?

Aydın Baruş 1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.

1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.

2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ, 05.11.2018-17.05.2022 tarihleri arasında da Malatya Valisi olarak görev yapmış olup, 12.05.2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11.05.2022 Tarihli ve 209 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Isparta Valisi olarak atanmıştır.

Aydın Baruş 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete atama kararı ile Gümüşhane Valisi oldu.

AYDIN BARUŞ ÖZEL HAYATI

İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.