Bakanlığın TUS ve DUS mesleki bilgi puanı değişikliği tepki çekti: ‘Eğitimde eşitliği köreltir’
Sağlık Bakanlığı’nca Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
Önceki düzenlemede tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi sınavlarına girildikten sonra açıklanan sonuçlara göre yerleştirme yapılıp bir uzmanlık eğitimine devam ediliyordu. Bu sınava girildiyse uzmanlık eğitimi devam ederken istifa edip istifadan sonra gerçekleşen ilk sınava girildiyse veya bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitimine başlamayıp tekrardan sınava girmesi durumunda mesleki bilgi puanı yüzde 2 oranında düşürülüyordu. Yeni düzenlemeyle bu kesinti, yüzde 5 oranına yükseltildi. Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, söz konusu değişiklik için “eğitim hakkının önüne geçen adaletsiz bir düzenleme” değerlendirmesinde bulundu.
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