Yeni 'sızma' gerilimi iddiası... İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı karşı kaşıya
İçişleri ve Adalet bakanlıkları arasında "sızma" gerilimi yaşandığını öne sürülürken kimi memurların görev yerinin değiştirildiği belirtildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin tartışmalar devam ederken iki bakanlık arasında "sızma" gerilimi yaşandığı iddia edildi.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında, Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin basına yansımasının, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında gerilime yol açtığını belirtti.
Saymaz yazısının, "İçişleri ve Adalet bakanlıklarında sızma gerilimi" bölümünde şunları kaydetti:
"Bombacı Ahlam Albashir’in PYD’li olduğu sonucuna varılınca polis, ifadeleri parça parça basına sızdırdı. Bu ‘sızma’ İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerilime yol açtı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bilgi sızdırılmasına çok öfkelendi. Bakan Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vererek, alınan ifadeden hiçbir bilginin basına yansımamasını emretti. Dün iktidar yanlısı Sabah Gazetesi'nde bazı bilgiler yayınlanınca kimi memurların görev yeri değiştirildi."
BİR BAŞKA "SIZINTI" İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ
T24 yazarı Tolga Şardan da geçtiğimiz haftalarda emniyet müdürü ile Soylu arasında 'sızıntı' tartışması yaşandığını yazmıştı. Gazeteci Tolga Şardan'ın aktardığı iddiaya göre geçtiğimiz temmuz ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarallar Grubu'na yönelik operasyonla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sormuş ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan, "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını almıştı.
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