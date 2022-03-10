Yeni Tarım Bakanı Kirişçi'nin şirketi ortaya çıktı: 'Gıda kartellerine danışmanlık yapıyor'

10 Mart 2022 Perşembe, 12:53

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, gıda arzı ve yüksek fiyatlandırma sorunlarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı yaptı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yabancı gıda kartellerine danışmanlık yapan New Bridge adlı danışmanlık firmasının sahibi olduğu iddiasını gündeme getiren Bekaroğlu, Türkiye’deki gıda arzı ve aşırı fiyatlanmanın temelinde, dünya gıda tekellerine danışmanlık yapanların Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanı olmasının yattığını söyledi.

Bekaroğlu, çay fiyatı ve desteklemelerinin üretim yapılabilecek seviyede desteklenmemesi durumunda ayçiçeği ve buğdayda yaşanan sıkıntıların gelecek yıllarda çayda da yaşanacağın uyarısında da bulundu.

CHP'li vekil Bekaroğlu’nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜRKİYE AYÇİÇEK TOHUMU İTHALATINDA DÜNYA BİRİNCİSİ"

''2010’larda 1,3 milyon ton civarında Ayçiçek yağı üretimi vardı, şimdi 2 milyon ton civarında üretim yapılıyor. Ayçiçek tohumunda 800 bin ton civarında açığımız var, bunu ithalatla kapatıyoruz. ‘Stoklarımız yeterlidir, yağ sıkıntımız yoktur’ diyorlar ama bir yandan da ‘Savaş nedeniyle Azak Denizi'nde gemiler kaldı, o gemiler geldiğinde sıkıntı ortadan kalkacak’ diye itiraf ediyorlar. Türkiye, ayçiçek tohumu ithalatında dünya birincisi.

"DERVİŞ’İ BU ÜLKEYE GETİREN KİM?"

Bunlar neden oluyor? Kendi kendine yeten ülkeye ne oldu 20 senede? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, onların adamları, tetikçileri gelsin bunlara cevap versin. ‘IMF programlarını biz getirmedik’ diyorlar. Bahçeli Parti sözcümüze ‘Derviş’in yamağı, Derviş’in yetiştirmesi’ diyor. Derviş’i bu ülkeye getiren kim? 1999’da Kemal Derviş’i IMF programlarını uygulasın diye getiren Bahçeli’nin kendisi. IMF programları dünya gıda tekellerinin ürettiği ürünlerin Türkiye’deki üretiminin kısıtlanması.

"BAKANLAR YABANCI FİRMALARIN DANIŞMANLIĞINI YAPIYOR"

Azerbaycan çay ülkesi değil. Ürettiği çay kendi ihtiyacının yüzde 10’unu bile karşılamıyor. Nedir bu diye soru sorduk, önerge verdik, hiç cevap vermediler. Çünkü etrafında birileri toplanmış, bakanları bile yabancı firmaların danışmanlığını yapıyor, onların adamları. Pakdemirli öyleydi, bu yeni bakan da öyle çıktı. Bir danışmanlık firması kurmuş; New Bridge! Londra’da partnerleri var. Hangi ürün nasıl gelir? Sadece hangi ürün nasıl gelir, hangi ürün daha çok kazandırır diye danışmanlık yapmıyor; buna danışmanlık işleri Cumhurbaşkanı’na yakın olduğu için, gerektiğinde yasal düzenlemeleri yapacak kişi olduğu için veriliyor. ‘İthalat yolunu kararname çıkartarak açacağız’ dedikleri için danışmanlık işleri bunlara veriliyor.

"ZEYTİNLİK ALANLARI İMARA AÇANLAR ARKA ARKAYA BAKAN OLUYOR"

Devlet Denetleme Kurulu raporları var; neler yapmış Pakdemirli de harcanmış, onun açıklığa kavuşması gerekiyor. Bu Vahit Kirişçi dediğimiz yeni Bakan,13 sene evvel zeytinlik alanların imara açılması, buralarda fabrikalar, enerji tesisleri kurulabilmesi için kanun teklifi veren adam! O gün bu teklif reddedildi ama bugün Cumhurbaşkanı kararıyla zeytinlik alanlarda bu tesisler kurulabilecek. Bu kararları verenleri arka arkaya Tarım Bakanı olarak getiriyor. Niye Türkiye’de buğday, ayçiçeği sıkıntısı var; işte bu sebepten dolayı. Tarım Kanununda, ‘GSYH’nin yüzde 1’i kadar tarıma destek verilir’ deniyor. Bu kanuna göre 79 milyar TL destek verilmesi gerekiyor ama 2021’de 25,8 milyar TL destek verildi. Özel ilişkilerle alınan ithalat kararları ile Rusya’nın, ABD’nin, Ukrayna’nın, İsrail’in çiftçileri destekleniyor.

"ÇAY SIKINTISI DA GÖRECEĞİZ"

Artık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde vatandaş çaya gübre atamıyor. Geçen sene 2 bin küsur lira olan gübre 9 bin liraya gelmiştir. Şu anda Doğu Karadeniz bölgesinde kimsede para yoktur, özellikle de yarılıkçılarda para yoktur. Kimse gübre atamıyor. Gübreye alışmış toprağa gübre atılmadığında verim yarı yarıya düşecek. Zaten Türkiye kendi ihtiyacından az çay üretiyor, yarı yarıya düştüğü zaman çay sıkıntısını göreceğiz. 2 bin liradan 9 bin liraya çıktı gübre fiyatı. Devlet çayda gübre desteği veriyor; dönümüne 8 TL. Ortalama çay bahçesi büyüklüğü 5 dönümdür. 5 dönüm bahçesi olan çay üreticisi 40 TL gübre desteği alıyor. Bu parayı alabilmek için evrak hazırlasa daha fazla tutar. Para çıktı deseler 15 gün sonra köyünden inip 40 lirayı almaya gitse 45-50 lira yakıta harcayacak. Böyle komik bir durumla karşı karşıyayız.''