Yeni torba yasayla havaalanı çevresindeki orman alanlarına tesis yapılmasına kapı açılıyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 04:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu ve görüşmeleri devam eden ulaştırma alanında düzenlemeler içeren “torba yasa teklifinde” dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Teklife göre, devlet ormanlarında havaalanı/havalimanı izin alanı içerisinde, sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binaları yapılmasına havaalanı/havalimanı sınırları içinde kalmak kaydıyla izin verilecek. Yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve işlettirilen yerler de dahil olmak üzere bu tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak. Yap-işlet-devret kapsamında adına üst hakkı tesis edilen yüklenici/görevli şirketten sadece ağaçlandırma bedeli alınacak. Bunun dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak.

‘BAKANLIK İZİN VERECEK’

Teklif ile Orman Yasası’na geçici madde de ekleniyor. Maddeye göre, daha önce devlet ormanlarında havaalanı/havalimanı izin alanı sınırları içerisinde yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesisler havaalanı/havalimanı müştemilatı sayılacak. Akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri de aynı kapsamda olacak. Bunlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilecek. İzin verilen tesislerden de herhangi bir bedel alınmayacak. Maddenin gerekçesinde, “Halihazırda bu kapsama giren ve devlet ormanlarında maddenin yürürlüğe tarihten önce havaalanı/havalimanı izni verilen Kastamonu, Antalya ve İzmir gibi havaalanları arasında eşit uygulama yapılmasına imkân sağlanmaktadır” dendi.

İŞ BIRAKACAKLAR

Bu arada teklifle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personelinin bir bölümünün mali haklarında iyileştirme yapılıyor. Bu iyileştirme ile ortaya çıkan maliyetlerin tamamı da Uluslararası Hava Seyrüsefer Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılanıyor. Ancak düzenlemenin sadece personelin bir bölümünü kapsaması tepki çekti.

DHMİ’de faaliyet gösteren sendikalar ve dernekler, ortak deklerasyon yayımlayarak düzenlemeyi kabul etmediklerini açıkladı. Tüm DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde adil bir havacılık tazminatı düzenlenmesini isteyen sendika ve dernekler, talepleri kabul edilmezse bugünden itibaren iş yavaşlatma eylemi yapacaklarını duyurdu. Talepler yine karşılanmazsa “iş bırakma eylemi” yapılacağı belirtildi.