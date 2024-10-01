Yeni yasama yılına başlarken geride kalan yılda halkın birçok gündemi reddedildi: Meclis kapılarını açıyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Yeni yasama faaliyetlerine başlayacak TBMM Genel Kurulu’nda geride kalan yıl içerisinde halkın çözüm beklediği pek çok konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 29 Temmuz’da artan vergi yükü için verilen önergeye karşı ise AKP grubundan “Emekli ve asgari ücretli kardeşlerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Emekli ablalarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz için ne yapsak azdır” savunması geldi. Önerge aleyhine konuşan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı “Enflasyonla mücadelede Allah’ın izniyle başarılı olacak, çalışan kesimlerin, emeklilerimizin hak ettikleri, onları rahatlatacak günlere ulaşacağız” derken bu öneri reddedildi.

Muhalefet geçim sıkıntısı dışında MESEM gibi projelerle işçi olarak çalıştırılan çocukların ölümlerini de Meclis gündemine taşıdı. CHP bu kapsamda mesleki eğitim veren kurumlarda yaşanan iş cinayetlerinin araştırılması için 28 Mayıs’ta önerge verdi. İktidardan bu önergeye karşı söz alan AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas “Mesleki eğitim merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir” savunmasını yaptı. Önerge Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.

Meclis’teki oturumlar sıkça kavgalar nedeniyle yarıda kaldı.



‘KISIR TARTIŞMALAR’

Şehir hastaneleri gibi Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projelerinin ortaya çıkardığı kamu zararıyla ilgili nisanda verilen önerge, iktidardan “Dünyanın en modern hastanelerini inşa eden bir devletimiz var; bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Kamu-özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerinde hiçbir şekilde hasta garantisi yoktur. Burada miktara bağlı hizmetlerde eşik değerler vardır” karşılığıyla reddedilirken; suç örgütleriyle etkin mücadele edilebilmesi için verilen önergeye karşı da “Burada esas olan, suçun kamu vicdanını rahatsız edecek boyuta gelmemesidir” denildi.

Bu iki önerge de yine geride kalan dönemlerde muhalefetin reddedilen önergeleri arasında yer aldı. Öte yandan yurttaşlar hâlâ geçen dönemlerden yaşadığı sorunlar için Meclis’ten çözüm beklerken; iktidardan gelen açıklamaları işaret eden muhalefet partisi vekilleri; yeni yasama yılının gündeminde yine anayasa ve Meclis İçtüzüğü üzerinden değişiklik tartışmaları yapılabileceğini söyledi. Aynı şekilde önceki dönemden kalan yargı paketi görüşmelerinin de gündemde olacağını söyleyen vekiller, “Meclis bu yasama döneminde artık halkın sorunlarına gerçekten eğilmeli ve kısır tartışmaları bırakmalı” dedi.

‘İLK 4 MADDE İLE SORUNLARI YOK’

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bugün açılacak yeni yasama yılına ilişkin TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Kurtulmuş’un Gazze’ye ilişkin yaptığı konuşmaların yer aldığı kitabın da dağıtıldığı toplantıda, Meclis’in denetim faaliyetleri anlatıldı. Kurtulmuş, yeni yasama döneminde yeni anayasa çalışmalarının da TBMM’nin gündemine gelecek “önemli ödevlerden biri olduğunu” söyledi. Kurtulmuş, “12 Eylül’ün anayasasından kurtulma vaktinin tamamıyla geldiğini, bu çerçevede toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin dile getirildiği süreçlerin sonunda hem yöntem itibarıyla hem de içerik itibarıyla tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte anayasanın Meclis çatısı altında da yasal zeminler çerçevesinde tartışılmasının mümkün olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Kurtulmuş, anayasanın ilk dört maddesine ilişkin de “İlk dört madde konusunda Türkiye’de parlementoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakını herhangi bir teklifi ya da sorununun olmadığını, yapılacak tartışmanın zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim” dedi.

