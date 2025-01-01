Yeni yıla havaya 8 el ateş ederek giren maganda yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, evinin balkonundan tabancayla ateş ederek yeni yıla giren şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yeni yıla havaya 8 el ateş ederek giren maganda yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 10:29

Olay, saat 00.00’da meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Uygulama sırasında apartmanın 2. katında ikamet eden şüpheli Yaşar S.(42) balkona çıkarak yeni yılı havaya ateş ederek kutladı. Havaya 8 el ateş eden şahıs, uygulama yapan polis ekiplerince suç aleti kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

Şüpheli, ekip otosuna bindirilirken olayı görüntüleyen basına mensubuna, "Bu niye çekiyor?" diyerek tepki gösterdi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Etiketler: #Bursa #maganda

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