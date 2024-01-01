Yeni yılın ilk gününde Abant'a akın ettiler

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na yılın ilk günü akın eden tatilciler göl çevresinde tur atıp piknik yaparak keyifli dakikalar geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:41
Yeni yılın ilk gününde Abant'a akın ettiler
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Yeni yılı Abant'ta karşılamak isteyen tatilciler, milli parkta bulunan otelleri doldurdu. Abant'ta bulunan oteller yılbaşı gecesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yeni yılın ilk gününde hem otellerde konaklayanlar, hem de günübirlik tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Tatilciler göl üzerindeki iskelede bol bol fotoğraf çekti.

Bazı tatilcilerde göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangallarını yakarak tatilin keyfini çıkardı. 


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