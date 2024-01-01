Liderlerden yeni yıl mesajları: ‘Dünya değişiyor, biz de değişmeliyiz'

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:27

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:27

Dünya 2024 yılına girerken, liderler de 2023 yılının son saatlerinde yeni yıl mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.

Reuters'ın aktardığına göre, Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, konuşmasında, halkının ‘direncini’ övdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise savaşa kısa bir atıfta bulunarak ülkesinin ‘birliğini’ vurguladı.

ZELENSKİ 20 DAKİKADA 14 KEZ ‘SAVAŞ’ DEDİ

“Yılın temel sonucu, ana başarısı Ukrayna’nın daha güçlü olmasıdır” diyen Zelenski, televizyonda yayınlanan 20 dakikalık video mesajında 14 kez “savaş” dedi. Zelenski, “Düşman, Ukraynalıları kırmak, yıldırmak, yere sermek için kaç roket fırlatırsa fırlatsın, kaç topçu saldırısı düzenlerse biz yine de yükseleceğiz” diye konuştu.

PUTİN: BİZ BİR ÜLKE, BİR BÜYÜK AİLEYİZ

Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna’dan ya da ‘özel askeri operasyon’dan ismen bahsetmeden Rusya askerlerine ‘kahramanlarımız’ diye seslendi. Putin, 4 dakikalık konuşmasında, “Birden fazla kez en zor sorunları çözebileceğimizi ve asla geri çekilmeyeceğimizi kanıtladık çünkü hiçbir güç bizi bölemez” ifadelerini kullandı. Putin, “Biz bir ülke, bir büyük aileyiz” dedi.

MACRON: KARARLILIK, SEÇİMLER, İYİLEŞME, GURUR…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2024 yılında başkent Paris’te yapılacak Yaz Olimpiyatları’na ve 2019 yılında yangında zarar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılacak olmasına atıfta bulunarak bu yılın ‘Fransız gururu ve umudun yılı’ olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, televizyonda yayınlanan konuşmasında, “Bir ülke bir yüzyılda yalnızca bir kere Olimpik ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapar ve bin yılda yalnızca bir kez bir katedrali yeniden inşa eder. 2024, bir kararlılık, seçimler, iyileşme ve gurur yılı olacak. Esasında, o bir umut yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Şİ: BAZI İŞLETMELER ZOR ZAMANLARDAN GEÇTİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yeni yıl mesajında ekonomik duruma işaret ederek Çin'deki bazı işletmelerin 'zor zamanlardan' geçtiğini söyledi.

Şi, televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Bu yolda, rüzgarla karşılaşabiliriz. Bazı işletmeler zor zamanlardan geçti. Bazı insanlar iş bulmakta, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekti" ifadelerini kullandı. Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a ilişkin de konuşan Şi, 'bir gün yeniden birleşeceklerinden emin' olduğunu söyledi.

SCHOLZ: DÜNYA BAŞ DÖNDÜRÜCÜ BİR HIZLA DEĞİŞİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise televizyondan yayınlanan yeni yıl konuşmasında dünyanın 'baş döndürücü bir hızla değiştiğine' dikkat çekerek, "Bu nedenle biz de değişmeliyiz ve bu değişim çoğumuzu endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu değişim için ülkede her bir kişiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Scholz, kriz ve çatışmaların artmasının halkta endişe yarattığını farkında olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda şunu da biliyorum ki Almanya'da bunu atlatacağız" dedi.