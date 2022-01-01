Yeni yılın ilk saatlerinde dehşeti yaşadılar
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, iddiaya göre, alkollü sürücü park halindeki araca ve doğal gaz kutusuna çarptı. Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen kazada çıkan yangın iki aracında kül olmasına sebep oldu.
Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi park halindeki araca ve doğal kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan doğal gaz kutusu saniyeler içinde iki aracıda alev topuna çevirdi.
Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen olayda mahalleli panik yaşarken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrasında araçlardan geriye demir yığınları kalırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Öte yandan, iki aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, araçların alev alev yanması ekiplerin gelmesi ve müdahale etmesi yer alıyor.
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