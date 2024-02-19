Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?

Yeniden Refah’ın Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç “Açık kapı yok çünkü bir talep yok. AK Parti’den bir teklif yok, buradan bir talep yok. Bu aşamada da böyle bir teklif gelmesi söz konusu değil diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:11
Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?
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Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Suat Kılıç, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Suat Kılıç, müzakereleri sonuç vermeyen AKP'yle ittifak durumuna ilişkin şunları söyledi:

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"Genel başkanımız çok net bir açıklama yaptı. Öncesinde de iki aya yakın süren ittifak görüşmeleri oldu ve bir ilerleme sağlanamadı. Yeniden Refah Partisi de ittifak görüşmelerine devam etme gereği görmedi. Görüşmelerde ilerleme sağlanmış olsaydı belki birkaç görüşme daha yapılıp bazı hedeflere erişilebilirdi. Ama olmadı ve nitekim ittifak yok.

"GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Açıklamamızdan sonra da AK Parti'den yeniden bir görüşme talebi gelmedi. Dolayısıyla görüşme mümkün değil. Nihayetinde Yeniden Refah Partisi, kendi adaylarıyla tüm illerde seçimlere katılacağını doğrudan Genel Başkanımızın ağzından ifade etmiş oldu. Bu bir kararlılık göstergesidir. Bir adım sonrasında da Ankara, İstanbul, İzmir adaylarımızı ilan ettik. Dolayısıyla bir boşluk kalmadı.

Seçmen sandığa gidecek, tercihini kullanacak, her parti kendi adayının gördüğü ilgi düzeyinde oyunu alacak. 2 ilde; Ankara ve İstanbul'da 3 parti başa baş yarışacak. Biz her ne kadar ‘küçük parti’ kategorisinde görülsek de Ankara ve İstanbul’da ilk 3 parti arasında olacağız, ilk üçe gireceğiz.

"TEREDDÜTLE BU KARARI ALMADIK"

Açık kapı yok çünkü bir talep yok. AK Parti’den bir teklif yok, buradan bir talep yok. Bu aşamada da böyle bir teklif gelmesi söz konusu değil diye düşünüyorum. “Siyasette 24 saat uzun süre” derler ama biz bir tereddütle bu kararı almadık.

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı adayını geri çekti ve ittifaka girdi. Aynı senaryonun bugün yeniden yaşanmasına ihtimal vermiyorum.”


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