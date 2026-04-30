Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, kavgaya müdahale ederken öldürüldü

30.04.2026 14:06:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Giresun'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, YRP Genel Başkan Fatih Erbakan da taziye mesajı yayımladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Utku Konak, grupta bulunan N.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kanla içinde yere yığılan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Image

ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı.

Erbakan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında “Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. 

İlgili Konular: #kavga #erbakan #Yeniden Refah Partisi

İlgili Haberler

