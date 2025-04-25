Yenidoğan Çetesi davası 4. duruşmanın 4'üncü gününde devam ediyor

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:52

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:52

İstanbul’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Dördüncü duruşmanın gerçekleştiği Bakırköy Adliyesi konferans salonunda, sanıklar, avukatlar ve çok sayıda basın mensubu yer aldı. Duruşma, sanıkların tanık ifadelerinin alınmasıyla sürdü.

SUÇ ÖRGÜTÜ VE İDDİALAR

Savcılığın hazırladığı 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı'nın liderliğindeki grubun, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu artırarak, devletin ödediği SGK ücretlerinden haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor. Örgütün, 112 Acil Çağrı Merkezi ile işbirliği yaparak, hastaları uygun olmayan hastanelere yönlendirdiği ve bu hastalar üzerinden sağlık sigortasından yüksek ödeme almak için bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır gösterdiği belirtiliyor.

Ayrıca, sanıkların hastaları seçerek, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması yerine, en kârlı görülen hastanelere yatırdıkları ve elde edilen kazançların çoğunu sağlık çalışanlarıyla paylaştıkları ifade ediliyor. İddianamede, esas amacın bebeklerin sağlığını iyileştirmek değil, maddi kazanç elde etmek olduğu vurgulanıyor.

CEZA İSTEMLERİ VE SUÇLAMALAR

İddianamede, sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in de benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Toplamda 44 sanık hakkında benzer suçlardan hapis cezası talep edilirken, sorumlu hastaneler ve şirketler için tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması ve mal varlıklarına el konulması isteniyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ VE SONRAKİ GELİŞMELER

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, 9 İstanbul hastanesinin ruhsatı iptal edilerek, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve diğer hastalar kamu hastanelerine sevk edilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı. Bunun yanı sıra, davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya’daki cezaevinde intihar etmişti.

Duruşma sırasında ayrıca, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan "Yenidoğan Çetesi"ne yönelik 13 sanıklı bir iddianame de ana dosyayla birleştirildi.

SORUŞTURMANIN DEVAMI VE HALKIN TEPKİSİ

Duruşmanın devam ettiği salonda polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Davanın gelişmeleri, halk ve kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Haksız kazanç sağlama amacıyla bebeklerin sağlık durumlarını manipüle eden suç örgütüne yönelik soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor. Toplum, sağlık sektöründeki bu tür suiistimallerin önüne geçilmesini talep ederken, benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkili yasaların çıkmasını umut ediyor.

Davanın bir sonraki duruşması, soruşturmanın detayları ışığında daha fazla delil ve tanık beyanlarıyla devam edeceği belirtiliyor.